ÇOSB Ticaret Blokları’ndaki çalışmalarda sona gelindi

ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nün yanında yapımı devam eden 28 dükkanlı Ticaret Blokları çalışmalarının ilk etabında sona gelindi.

Toplam inşaat alanı 4 bin 848 metrekare olan Ticaret Blokları’nda, 4 adet blok/5 tip olmak üzere toplam 28 dükkan mevcut. Ticaret bloklarında PTT, banka şubeleri, noter, eczane, kargo, pastane, büfe, alışveriş marketi gibi merkezler yeralacak. Ticaret bloklarında ilk etapta 14 adet dükkan tamamlandı. Bu dükkanlar için kiralama başvuruları alınıyor.

ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “ÇOSB’da bu ünitelerin de hizmete girmesiyle ‘Tek durak ofis’ konumumuz güçlenecek. Sanayici ÇOSB dışına çıkmadan bütün işlemlerini Bölge Müdürlüğü Kompleksi içinde yapabilecek.”