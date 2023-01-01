Demir çeliğin kalbi DES’te atıyor

Demir-çelik sektörünün en önemli ticaret merkezi DES Sanayi Sitesi, 180 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 1425 modülden oluşan ve 850 işyerinin faaliyet gösterdiği DES’te, 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

DES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Öztürk, yürüttükleri projeler neticesinde DES’in marka değerinin arttığını, işyerlerinin de maddi değerinin katlanarak büyüdüğünü vurguluyor: ”Projelerimiz tamamlandığında DES, tam bir cazibe merkezi olacak.” Öztürk, DES Yönetimi’nin göreve geldiği ilk günden buyana Bölge’nin temizliğine odaklandığını anlatıyor. Fazla ara yapılaşmalar ve sundurmalar konusunda işyeri sahipleriyle görüşülerek düzeltme yolları aradıklarını aktaran Öztürk, bu konuda yüzde 90 başarılı olduklarını ifade ediyor. Bir diğer önemli hedeflerinin de yollar olduğunu söyleyen Öztürk, Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle yolların asfaltlama çalışmalarını bitirdiklerini, toplamda 17 bin ton asfalt döktüklerini belirtiyor.

Muammer Öztürk, altyapı ve üstyapısı eksiksiz, yüzde 100 doluluk oranına sahip DES’te, çevre ve iç güvenliğin arttırılması için çalışmaları kapsamında kamera sistemi kuracaklarından sözediyor: “2015’te tamamlamayı planladığımız proje için yakında ihaleye çıkacağız.” Öztürk, yeni bir sosyal tesis projesine daha imza atmayı düşündüklerini açıklıyor: “Eski sosyal tesislerin tamamını kaldırıp yerine yenilerini yapacağız. 18 dönüm arazide 8 banka binası, 65 tane çekme katlı 60 metrekarelik işyerleri yapacağız, sosyal tesis binasının altında 3 katlı otopark da yeralacak.”

Muammer Öztürk, “‹lk yapılan imar planı çerçevesinde terk edilmiş alanlardan yapılacak çalışmalarla A tipi işyeri için yaklaşık 35 m2 alanı arsa tapularına ilave etmeyi planlıyoruz. Tapularda büyüme olacak. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Çalışmamız tamamlanmak üzere” diyor.

Yönetime geldiklerinde kullanılmayan DES müşterek alanlarını kiraladıklarını ve bu geliri site için harcadıklarını anlatan Öztürk, benzin istasyonu projelerini de dile getiriyor: “Benzin istasyonunu cazip hale getirmek için A Kapısı’na bir döner kavşak yerleştirip, bu yolu benzin istasyonuna açmak istiyoruz.”