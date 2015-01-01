Diyarbakır OSB’de 33 işyerine Mor Bayrak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı, kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 2015'te başlattığı Mor Bayrak uygulamasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi 2'inci Etap'ta kadın istihdam eden işyerlerine Mor Bayrak asıldı. Geçen yıl toplam 16 işyerine Mor Bayrak asan Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü, bu yıl da kriterlere uyan 17 işyerine Mor Bayrak dağıtmaya başladı. Mor Bayrak 10’dan yukarı kadın istihdam eden işyerlerine veriliyor.

Kadın Politikaları Daire Başkanlığı Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürü Fatma Esmer, kadın istihdamını artırmak, kadın çalıştıran işyerlerinin ayrıcalığını belirtmek ve iş alanlarında çalışan kadınlar için daha nitelikli koşullar yaratmak amacıyla geçen yıldan itibaren Mor Bayrak uygulamasını başlattıklarını, bu yıl metalürji ve inşaat olmak üzere farklı çalışma alanlarındaki işletmelere Mor Bayrak dağıttıklarını söyledi.