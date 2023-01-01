Düzce-Gümüşova Islah OSB yola çıktı

Gümüşova Islah OSB'nin ilk müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

Düzce Valisi Ali Fidan başkanlığındaki toplantıya İl Genel Sekreteri Muharrem Tozan, Gümüşova Kaymakamı İsmail Sündük, İl Genel Meclis Üyeleri; Ömer Kembil, Kazım Sağlam, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, DTSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, DTSO Meclis Üyesi Ümit Ülgen ve işadamları katıldı. Vali Fidan, Gümüşova Islah OSB’nin ilçeye, ile ve Türkiye’ye özellikle sanayicilere hayırlı olmasını dilediğini belirtti. Müteşebbis Heyet’in belirlendiği toplantıda Başkan Vali Ali Fidan, Başkan Vekili Ertan Taşlı, Üyeler; İsmail Sündük, Ahmet Azap, Kazım Sağlam seçildi. Denetim Kurulu Üyeleri ise İl Genel Meclisi Üyesi Zekeriya Çakır ve Ümit Ülgen oldu.