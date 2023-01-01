Erzurum 2. OSB yatırıma açılıyor

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan yer tahsisleriyle ilgili kurulan tahsis komisyonu, dördüncü grupta yer alan çeşitli alanlarda yatırım yapacak yatırımcılarla görüştü.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı M. Levent Kepçeli ile ETSO Meclis Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, komisyon üyelerinin yanısıra bölgede tahsis talebinde bulunan çeşitli alanlarda yatırım yapacak firmaların yetkilileri de katıldı. ETSO Meclis Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın şu bilgiyi paylaştı: "Ciddi yatırım taleplerinin olması, Erzurum sanayisi açısından umut verici. 2. etap çalışmalarını hızlandırdık. 2 etap da 20.000-50.000 m2 arasında sanayi parselleri olacak. Bakanlık nezdindeki çalışmaların tamamlanmasının ve 1. etap (500.000 m2) sanayi parsellerinin tahsislerinin ardından 2. etap (1.660.000 m2) tahsislerine Aralık ayında başlayacağız.”