Fatsa OSB 2. Etabı onaylandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etabı için onay çıktığı bildirildi.

21 Şubat 2016 tarihinde zemin etütleri çalışmalarının başlayacağını belirten Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, "İkinci etap için şu an bir aksaklık gözükmüyor. Fatsa OSB'nin bin dönümlük ikinci etabı Bakanlık tarafından onaylandı diyebilirim. Fatsamız’a ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Karataş arsa tahsisi işine başlanıldığını da belirtti ve yüksek talep aldıklarını söyledi.