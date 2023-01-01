GAP OSB’leri teşviklerle artacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, “GAP'a bağlı 9 ilde, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Kilis'te teşviklerle sayısı 26'ya çıkması beklenen Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) sanayiciler yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

Karahocagil şunları ifade etti: "Yasanın en fazla avantajı sunduğu 6. bölge illerinin bulunduğu Güneydoğu'da kuruluşu yeni yapılan OSB'lerin her geçen ay istihdam ve üretime katkısı artıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin OSB'lerde istihdam edildiği bölgede, inşaatı süren işletmelerin de faaliyete geçmesiyle 50 bin civarında kişiye yeni iş kapısı doğacak. OSB'lerde fıstık, pamuk, mercimek ve buğday gibi tarım ürünlerinin işlendiği işletmelere daha fazla ağırlık veriliyor. Bölgenin ekonomideki lokomotifi Gaziantep ve Şanlıurfa en fazla sanayicinin yatırım yaptığı iller arasında bulunuyor. Bölgede yaklaşık 15 milyarlık teşvik belgesi dağıtıldı.”