Gaziantep OSB hasis çevreci
Türkiye'deki OSB'lerin en önemlileri ve en büyüklerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi; sanayi üretimi ile birlikte su arıtmadan doğalgaza, kimyasal atıktan ağaçlandırma ve peyzaja kadar çevresel faktörleri ve dengeleri korumaya özen gösteriyor.
Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu’nun verdiği bilgiye göre;
- 55 bin m3 günlük arıtma gerçekleştiriliyor.
- Çevreye damla kirli su akıtılmıyor.
- Arıtılan atıksu koku giderme ünitelerinden geçiriliyor.
- OSB atık suyunu akredite laboratuvarlar izliyor.
- Çevre dostu enerji kullanılıyor.
- Çevre dostu araçlarla yıllık 15 milyon kg evsel atık toplanıyor.