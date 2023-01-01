Gaziantep OSB hasis çevreci

Türkiye'deki OSB'lerin en önemlileri ve en büyüklerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi; sanayi üretimi ile birlikte su arıtmadan doğalgaza, kimyasal atıktan ağaçlandırma ve peyzaja kadar çevresel faktörleri ve dengeleri korumaya özen gösteriyor.

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu’nun verdiği bilgiye göre;

- 55 bin m3 günlük arıtma gerçekleştiriliyor.

- Çevreye damla kirli su akıtılmıyor.

- Arıtılan atıksu koku giderme ünitelerinden geçiriliyor.

- OSB atık suyunu akredite laboratuvarlar izliyor.

- Çevre dostu enerji kullanılıyor.

- Çevre dostu araçlarla yıllık 15 milyon kg evsel atık toplanıyor.