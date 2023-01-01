Gaziantep’e yeni Ar-Ge merkezleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Ar-Ge Merkezi kurabilecek firmalar ile bir toplantı düzenlendi.

“Neden Ar-Ge Merkezi” konulu toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr. İlker Murat Ar, KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi Prof.Dr. Abdulkadir Çevik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Coşkun, Zirve Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Kısa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Sınav, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Şimşek katıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Şimşek toplantıda, "Yükte hafif pahada ağır olan ürünler üretmek zorundayız. Hem bilgiyi üreteceğiz, hem teknolojiyi geliştireceğiz ve katmadeğeri yüksek ürünlerle rekabetçi yapımızı üst noktalara çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Müsteşar Ersan Aslan ise şunları söyledi: “Teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi bütünlüklü çalışmayı gerektirir. Sanayicilerden istenen 1200 evrak listesini iptal ediyoruz. Siz sadece projenizle gelin evraklarınızı biz tamamlayacağız.”

Müsteşar Aslan 12 firmadan Ar-Ge Merkezi kurma sözünü aldı.