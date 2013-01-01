GOSB camii açıldı

2013 Nisan’da yapımına başlanan GOSB Camii ibadete açıldı.

Açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Çayırova Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, İl Müftü Vekili İlyas Öztel, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, bürokratlar ile sanayiciler ve işadamları katıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada, gönüllerde kalmak ve şiar edinmek anlamlarında çok önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti. GOSB Başkanı Vahit Yıldırım cami hakkında bilgi verdi; “Her güzel eser bu ülkenin değeri ve geleceğimize bırakacağımız bir mirastır” dedi.