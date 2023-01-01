GÖZTEPE

GÖZTEPE





Göztepe İstanbul un en güzel ilçelerinden biridir. Hem yaşam alanları, hem de işyerleri olarak tercih edilen ilçe olan Gçöztepe sınırları ile taşınma ihtiyaçları da sık sık doğmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımız, hem evlerini, hem de işyerlerini taşımaları durumunda firmalardan yardım almaları söz konusu olmaktadır. Günümüzde zaten çalışma saatleri yoğun ve kişilerin evden eve nakliyat ya da ofis taşımacılığı işlemlerini kendi başlarına yapmaları inanılmaz zor olacaktır. Eşyalarınızın paketlenmesinden, ambalajlanmasına ve araçlarına yerleştirilmesine kadar, sizin zorlanacağınız birçok konu bizim uzmanlık alanımızdır.

Göztepe evden eve nakliye firmamız olarak nakliye ihtiyaçlarınızdan her zaman sizinleyiz. Hizmetlerimiz, evden eve taşımacılık hizmetlerimiz, şehir içinde her ilçe ve semte ya da şehirler arası nakliyat hizmetlerimiz, ofis ve diğer işyeri taşımacılığı, banka taşımacılığı, okul ve diğer eğitim kurumlarının taşımacılığı, parsiyel taşımacılık hizmetlerimiz, tekstil taşımacılığı, kamu ve diğer çeşitli çaplarda kurulmasın taşınması, antika ve buna benxer değerli eşyaların taşımacılığı, müzik sistemlerinin, konser araçlarının taşımacılığı gibi birçok hizmetlerimiz için sizinleyiz. Belediyeler gibi çeşitli kurumlarla devamlı şekilde çalışabiliriz. Düzenli, emin şekilde, uzman ve güvenilir personelimizle hizmet vermekteyiz.

Göztepe evden eve nakliyat firmamız olarak sizlere dört dörtlük hizmet sunmaktayız. Avrupa kriterlerinde, resmi belgeli, gelişi güzel kurulmayan bir şirketiz. Bizimle iletişime geçmenizi takiben, sizden durumunuz ile ilgili bilgileri alıyoruz. Gerekirse uzmanlarımız adresinizde inceleme yaparak, rapor oluşturmaktadır. Buna göre ne çapta bir taşıma yapılacağını tespit ederek sizlere fiyat çıkarmaktayız. Çalışmalarımızın size verdiğimiz günde, net olarak yapıldığından emin olabilirsiniz. Araçlarımız da en yeni modellerden oluşmaktadır ve bakımları ve sigortaları yapılmaktadır. Eşyalarınız da nakliye sırasında sigortalanmaktadır.