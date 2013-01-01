İMES OSB’de görkemli açılış

Kocaeli’de İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde 33 fabrikanın açılışı ve 79 fabrikanın toplu temel atma töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bundan sonra sanayicimizin makinesini, kullanacağı kredide teminat olarak göstermesinin önünü açıyoruz. Artık sanayici kazandığı üç beş kuruşu gayrimenkule yatırıp oradan ‘teminat mektubu alacağım’ diye gayret etmesin, sanayici kazandığı parayı işini büyütmeye, yatırıma ve üretime versin” dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde (İMES OSB) 33 fabrikanın açılışı ve 79 fabrikanın toplu temel atma törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçaslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü İlhan Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Alb. Mehmet Karadeniz, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Süheyl Erboz, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney ve çok sayıda sanayici ve yönetici katıldı.

2013 yılı Kasım ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün tarafından 33 tesise deneme izni verilen ve toplu açılış yapılan İMES OSB’de aradan geçen 1.5 yılda ilave olarak 33 makine imalatçısı tesis daha üretime başlıyor. Halihazırda 66 tesisin üretimde olduğu ve 4500 kişinin istihdam edildiği İMES OSB’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yeni üretime geçen 33 tesise “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”, inşaat halinde olan 79 tesisi temsilen bir firmaya “Yapı Kullanma İzin Belgesi”, İnşaat Ruhsatı aşamasındaki 30 tesisi temsilen bir firmaya “İnşaat Ruhsatı” yapılan törenle teslim edildi. 2017 yılı itibarıyla yüzde 90 doluluğa ulaşması ve 15000 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen İMES OSB; makine imalat sektörünün merkezi olma ve modern altyapı ve üstyapılarıyla kesintisiz ve kalite hizmet sunma misyonuyla öne çıkıyor.



“Her makinenin bir plaka numarası olacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, törende yaptığı konuşmada, Kocaeli’yi yüksek teknoloji üreten bir merkez haline getirmek istediklerini açıkladı: "Türkiye için vizyonumuz bilgi toplumudur, ekonomi için vizyonumuz bilgi ekonomisidir. Kocaeli’de de bunun gerçekleşmesi için adımlar attık. Gebze Teknik Üniversitesi’nde 7 yeni enstitü kuruyoruz. Savunma teknolojilerinden enerji teknolojilerine kadar.”

TÜBİTAK bünyesinde Otomobil Mükemmeliyet Merkezi kuracaklarını da açıklayan Işık, "Türkiye otomotiv yan sanayimiz tedarikçi olmaktan çıkacak, stratejik ortak konumuna gelecek. Bunun için de yerli markamızı 2020’den önce yola çıkaracağız. Bu yerli markayla Türkiye otomotiv yan sanayisi stratejik ortak konumuna gelecek. Otomobilde geleceğin teknolojileri çalışılacak” diye konuştu.

Bakan Işık, işsizlik üzerinden siyaset yapmadıklarını, insanları önce nitelik sonra da iş sahibi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Işık, üretimi olmayan ülkenin sürdürülebilir bir büyüme yakalayamayacağının altını çizdi: “Sanayiyi desteklemeye devam ediyoruz. Sanayicimizin finansmana erişimi konusunda sıkıntıları giderecek adımları atmaya devam ettik. Artık aynı otomobil gibi makinelere de plaka vereceğiz. Aynı otomobil tescili gibi Türkiye’de tescil merkezi kuruyoruz. Aynı otomobilin kasko bedeli belirlendiği gibi makinenin kasko bedelini belirleyecek bir değer tespit mekanizması kuruyoruz. Bundan sonra sanayicimizin makinesini, kullanacağı kredide teminat olarak göstermesinin önünü açıyoruz. Artık sanayici kazandığı üç beş kuruşu gayrimenkule yatırıp oradan ‘teminat mektubu alacağım’ diye gayret etmesin, sanayici kazandığı parayı işini büyütmeye, yatırıma ve üretime versin. Özellikle imalat sanayisinde Kredi Garanti Fonu’nu daha etkin hale getiriyoruz. 1 milyar lira olan sermayeyi orada 2 milyar liraya çıkarıyoruz. 20 milyar liralık kredi hacmini orada oluşturuyoruz. Burada imalatçı KOBİ’lere yüzde 75 olan kredi limitini yüzde 80’e çıkarıyoruz. ‘Ben arsa bulamıyorum, elimdeki sınırlı sermayeyi arsaya yatırdığımda fabrikanın makinesine, teçhizatına para kalmıyor’ diyen sanayici için de yeni bir modeli tamamlamak üzereyiz. Artık biz bir sanayi gayrimenkul şirketi kurma noktasına geldik. Arsayı alacağız, altyapısını yapacağız, projeye göre gerektiğinde fabrika binasını da biz yapacağız. Sonra isteyen sanayicimize kiraya vereceğiz. İsteyene de 30 yıl vadeyle satacağız. Amacımız, arazi almak istemeyen yabancı yatırımcıyla, sermaye yetersizliği olan yerli yatırımcıyı üretim ve yatırıma teşvik etmek.”

Bakan Işık, nitelikli istihdam için en önemli problemin eğitim olduğunu dile getirdi: “OSB’lerde 66 endüstri meslek lisesi açtık. 66 endüstri meslek lisesinden bazıları yatılı. Eğitimci olarak lise düzeyinde yatılı okulu gerekli görmüyoruz. Bu sayıyı daha da yukarı çıkarmanın gayreti içindeyiz. OSB’lerde meslek yüksekokullarını da teşvik edeceğiz. Sadece lise düzeyinde değil, meslek yüksekokulu düzeyinde de OSB’ler eğitimin merkezi haline gelecek. Mühendislik fakültesi öğrencileri, en az 1 yıl dönem fabrika stajı yapacaklar. Bunu yapmayanlar mezun olamayacak. Tornavida tutmadan mezun olan mühendislerimiz var. Teori var, pratik yok. Onun için YÖK’le anlaştık.”



“Başarı, Türkiye’nin başarısıdır”

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 175 parselde, 1 milyar TL’lik altyapı yatırımını içeren ve 10 bin istihdam ve 1 milyar dolarlık ihracatı hedefleyen İMES OSB’deki bu büyük başarıya imza atan değerli tüm sanayicileri kutladığını söyledi. Güzeloğlu, şunları dile getirdi: “Ortaya konulan bu başarı Türkiye’nin başarısıdır. Ortaya konulan bu başarı özel sektörümüzün Hükümetimiz’ce desteklenen politikalarla, desteklerle neyi başarabileceğinin en açık göstergesidir.



Modern bir OSB

İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, şu bilgileri verdi: “Sanayicinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir OSB kurma gayretindeyiz. Bunu da bu yılsonunda tamamlama düşüncesindeyiz. Bütün altyapı yatırımlarına 425 milyon TL harcadık. Eğitim tesisi, camii idari bina ve bankalar şubesi eksik kaldı. 7580 metrekarelik işyerlerinden oluşan bir çarşı da yapacağız. Eczane, berber, bakkal gibi ihtiyaçları karşılayacağız. Altyapı maliyetinin 500 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Devletimizden herhangi bir şey talep etmedik. Arsaya da 30 milyon TL harcadık. Sadece 1 milyon TL’si kamulaştırma giderleridir. Bu harcamaların sonunda modern bir OSB kurduğumuza inanıyoruz. Burada 214 yatırımcı, 275 parsel, 175’ini tahsis ettik. Bugün 66 tanesinin açılışını yapıyoruz. 79’u da inşaat halinde. 30 adet de tahsis yapmış bulunmaktayız. İnşaat ruhsatlarını verdik. Bugün yarın inşaata başlayacaklar. 175 tahsis edilen parselin inşaatı bitince 1 milyon 300 bin metrekare kapalı üretim alanı olacak ve yatırımcılarımız toplam 1 milyar TL yatırım yapmış oluyorlar. Bütün bölge bitince 1 milyon 800 bin metrekare kapalı alan olacak. 1.5 trilyon TL yatırım olacak.”



“Kocaeli üreten bölge”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artık Türkiye’miz, Kocaelimiz üreten bir bölge oldu. Bunları gördükçe enerjimiz artıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak iş dünyamızın, yatırımcımızın, işadamlarımızın hep yanında olduk. Yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.