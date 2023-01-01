İngilizce Kelimeler

İnsanlar iş ya da eğitim gibi çeşitli alanlarda, İngilizce çeviri ihtiyacı hissetmektedir.





İnsanlar iş ya da eğitim gibi çeşitli alanlarda, İngilizce çeviri ihtiyacı hissetmektedir. Bu bazen gördüğümüz ya da duyduğumuz bir yabancı kelime olurken, bazen de bir yerde geçen kelime grupları olabilmektedir. Tüm çeviri ihtiyaçlarınızı tek bir sitede giderebilmek artık mümkündür. Kullanımı kolay ve ücretsiz olan sitemizde bulunan, İngilizce sözlük ve Türkçe sözlük ile istediğiniz kelimeyi gerçeğe en yakın şekilde çevirme imkanı bulabilirsiniz. Üstelik 7/24 bu hizmeti alabildiğiniz bu sitede tüm bu işlemler ücretsizdir ve üye olmanıza da gerek yoktur. Günlük ihtiyacınız olan çeviriler için taleplerinizi ister cep telefonunuzdan siteye girerek yapabilir, isterseniz de iş yeri ya da evinizden bilgisayar yardımı ile yapabilirsiniz.

İNGİLİZCE TÜRKÇE SÖZLÜK – ÇEVİRİ YAPABİLİRSİNİZ

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