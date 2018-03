INTERTANK LOJİSTİK FİLOSUNA KÄSSBOHRER’DEN YENİ KİMYASAL TANKERLER

MAY Group (MAY Şirketler Grubu) firması olan, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren INTERTANK LOJİSTİK

MAY Group (MAY Şirketler Grubu) firması olan, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren INTERTANK LOJİSTİK, 15 adet TIRSAN, Kässbohrer marka ADR’li, 316 paslanmaz kimyasal tankeri de filosuna katarak filo büyüklüğünü toplam 26 kara tankerine çıkarmış ve kimyasal, yağ, gıda taşımacılığında önemli bir yere gelmiştir.



May Group INTERTANK, Avrupa standartlarında profesyonel hizmet anlayışı ile sektörel bazlı hizmet ve güvenlik standartlarının yarattığı rahatlığı tüm lojistik süreçleri içerisinde, müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilecek altyapıya sahiptir .“316 Ti” Titanyum özellikli Kassböhrer marka “L4BH” üst segment tanker yatırımı ve kendi Ar-Ge’si ile Türkiye’de ilk butik tanker üretim kavramını hayata geçirmiştir. Intertank filosunda yer alan tankerlerin ekipman ve malzemeleri Intertank Ar-Ge tarafından seçilen en iyi markalardan oluşturulmuştur. INTERTANK, yurtiçi ve yurtdışı sıvı kimyevi madde, tehlikeli madde, yağ, gıda taşıma, depolama hakkında ADR sertifikasyonuna tabi olarak faaliyet gösteren bir tanker filo hizmeti sağlayıcısıdır. Uluslararası standartlarda kurumsal yönetişim, toplumsal sorumluluk, çevreyi koruma prensipleri ve müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet vermektedir.



INTERTANK, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MAY Group (MAY Şirketler Grubu) firması olarak, kurumsal yönetim anlayışıyla ve uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile faaliyet göstermektedir.