İran OSB’lerle kalkınacak

BM ve ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargolar nedeniyle yıllarca kapalı bir ekonomisi olan İran’da nükleer anlaşmanın ardından ambargoların kalkmasıyla birlikte birçok yabancı yatırımcı gözünü bu büyük pazara dikti.

İranlı Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkanı Mehdi Culazade, İran’a ekonomik ambargoların uygulandığı dönemde yatırımları yarım kalmış, ancak altyapıları ve çelik konstrüksiyonları bitmiş birçok Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu belirtti. İran-Türk İş Konseyi Başkanı ve İranlı İşadamı Reza Kami ise İran’da 754 organize sanayi bölgesi bulunduğuna dikkat çekerek, İran Hükümeti’nin geçen yıldan beri yeni sanayi bölgeleri yaptığını ve bu rakamı 941’e çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Kami, “Yeni yapılan sanayi bölgeleri boş olacak. Mesela kuzeye, Azeriler’in yoğun olduğu Tebriz’de yabancı yatırımcılar için 10 bin hektarlık çok büyük bir organize sanayi bölgesi hazırlanıyor, burası bir fırsat” dedi.