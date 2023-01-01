Isparta OSB: İşyeri Eğitim Programı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, işbirliği geliştiriyor. Bu konuda Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, görüşünü paylaştı:

"Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen SDÜ'deki mevcut bilgi birikimi ve sanayinin mevcut tecrübesinin bir sistem dahilinde birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak sinerji Isparta'ya güç katacaktır. Bu birleşim için yetişmiş insan gücüne ve bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Üniversite ve sanayi arasındaki iyi bir işbirliği hem üniversitenin, hem de sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu nedenle Üniversite ile sanayi arasında güçlü bağlar kurmamızda temel oluşturacak İş Yeri Eğitimi Programı’na tam destek vereceğiz. Sürecin hızlı ve doğru bir şekilde işleyebilmesi için fabrikalarda en kısa zamanda çalışma yapılacak. Sanayi SDÜ işbirliği kapsamında ortak projeler ve staj programları konusunda da ortak hareket etme kararı aldık. OSB'miz için hayırlı olsun."