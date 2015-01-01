İSTOÇ Saray Projesi

İSTOÇ Saray Projesi devam ediyor ve 2015 yılının sonunda kapılarını açacak.

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, otel, alışveriş, kültür ve eğlence kompleksi olarak tasarlanan İSTOÇ Saray Projesi’nde son aşamaya gelindiğini anlatıyor. 2015 yılı ﬁubat ayı sonuna kadar dış cephe inşaatının tamamlanacağını aktaran Kemalbay, “440 odalı, 5 yıldızlı, 38 katlı otelimiz; 5 katlı alışveriş merkezimiz (AVM); düğün, kongre, toplantı, zirve gibi büyük etkinliklere evsahipliği yapacak 2000 kişi kapasiteli toplantı salonumuz dahil olmak üzere 7 toplantı salonumuz ve büyük havuzumuzu İSTOÇ’un emrine sunacağız. AVM ve otelimizin altında otoparkımız da yeralacak. 2015 yılı sonunda da hizmete açmayı hedefliyoruz” diyor.

Nahit Kemalbay, İSTOÇ üyelerinin Anadolu’dan ve yurtdışından gelen müşterilerinin otel ihtiyacının öncelikleri olduğunu vurguluyor: “Otelimizde İSTOÇ Üyelerimiz’e indirim hakkı tanıyacağız.” Kemalbay,

7 bin 500 metrakerelik arazi üzerinde planlanan ve yaklaşık 250 milyon dolar bütçeye sahip İSTOÇ Saray Projesi’nin ulaşım avantajından da sözediyor: “Havalimanı ve otogara yakın ve içinden metro istasyonu geçen bir alışveriş merkezimiz ve otelimiz olacak. İstanbul’un herhangi bir yerinden veya havaalanından metro ile otele veya AVM’ye rahatlıkla ulaşım sözkonusu.”

Nahit Kemalbay, ulusal ve uluslararası otel zincirleri ve AVM yatırımcılarından; otel ile AVM’nin işletmesi için yoğun talep geldiğini ve Ocak ayında yapılacak ihale sonucunda bu teklifleri değerlendireceklerini aktarıyor.

İSTOÇ Ticaret Merkezi, Eminönü bölgesindeki Tahtakale, Kantarcılar, Mercan, Yeşildirek, Küçükpazar, Süleymaniye, Sirkeci, Cağaloğlu ve Beyazıt’taki çeşitli mesleklere sahip toptancı esnafın biraraya gelerek kurduğu bir kooperatif. 1979’da 52 kurucu üyeyle temelleri atılan İSTOÇ Yapı Kooperatifi, 1 milyon 100 bin metrekare alan üzerinde 50 bin istihdamıyla bölgenin çekim merkezi.

İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde 7 bin üyeye ait 5 bin 226 işyeri yeralırken doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. Hiçbir kimse, kurum veya kuruluştan destek almadan kendi olanaklarıyla İSTOÇ’un her projesinin hayata geçtiğini gururla anlatan Kemalbay, her üyenin tapusunu da verdiklerini aktarıyor.

“Ekmekten otomobile kadar herşeyi burada satıyoruz” diyen Kemalbay, İSTOÇ Oto&Ticaret Merkezi’nin bünyesinde oto alım-satımına uygun 1200 işyeri, 200 adet 400 metrekarelik ofis, 2 bin 500 araçlık kapalı otopark, 2 bin 500 araçlık teşhir yeri bulunduğu bilgisini veriyor: “Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Merkezimiz, kısa sürede oto alım-satımının kalbi konumuna yükseldi.”

İSTOÇ’un bir dünya markası olduğunun ve Türkiye’de herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Kemalbay, Anadolu’nun 81 ilindeki bütün ihtiyaçlara birinci elden en ekonomik fiyatla yanıt verdiklerini kaydediyor. Kemalbay, uzun vadede İSTOÇ’u, Serbest Bölge’ye dönüştürme hedefleri bulunduğunu da sözlerine ekliyor.