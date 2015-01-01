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İSTOÇ Saray Projesi

İSTOÇ Saray Projesi devam ediyor ve 2015 yılının sonunda kapılarını açacak.

İSTOÇ Yönetim  Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, otel, alışveriş, kültür ve eğlence kompleksi olarak tasarlanan  İSTOÇ Saray Projesi’nde son aşamaya gelindiğini anlatıyor. 2015 yılı ﬁubat  ayı sonuna kadar dış cephe inşaatının tamamlanacağını aktaran Kemalbay, “440 odalı, 5 yıldızlı, 38 katlı otelimiz; 5 katlı alışveriş merkezimiz  (AVM); düğün, kongre, toplantı, zirve gibi büyük  etkinliklere evsahipliği  yapacak 2000 kişi  kapasiteli  toplantı  salonumuz dahil olmak üzere 7 toplantı salonumuz  ve büyük  havuzumuzu  İSTOÇ’un emrine sunacağız. AVM ve otelimizin altında otoparkımız da yeralacak. 2015 yılı sonunda da hizmete açmayı hedefliyoruz”  diyor.
Nahit  Kemalbay, İSTOÇ üyelerinin  Anadolu’dan ve yurtdışından gelen müşterilerinin otel ihtiyacının öncelikleri olduğunu vurguluyor: “Otelimizde İSTOÇ Üyelerimiz’e  indirim  hakkı tanıyacağız.” Kemalbay,
7 bin 500 metrakerelik arazi üzerinde planlanan ve yaklaşık 250 milyon dolar bütçeye sahip İSTOÇ Saray Projesi’nin  ulaşım avantajından da sözediyor: “Havalimanı ve otogara yakın ve içinden metro  istasyonu geçen bir alışveriş merkezimiz  ve otelimiz olacak. İstanbul’un  herhangi bir yerinden veya havaalanından metro ile otele veya AVM’ye rahatlıkla ulaşım sözkonusu.”
Nahit Kemalbay, ulusal  ve uluslararası  otel zincirleri ve AVM yatırımcılarından;  otel  ile  AVM’nin işletmesi  için yoğun talep geldiğini  ve Ocak ayında yapılacak ihale sonucunda bu teklifleri değerlendireceklerini aktarıyor.
İSTOÇ Ticaret  Merkezi,  Eminönü bölgesindeki Tahtakale, Kantarcılar, Mercan, Yeşildirek, Küçükpazar, Süleymaniye, Sirkeci, Cağaloğlu ve Beyazıt’taki çeşitli mesleklere sahip toptancı esnafın biraraya gelerek kurduğu bir kooperatif. 1979’da 52 kurucu üyeyle temelleri atılan İSTOÇ Yapı Kooperatifi,   1  milyon  100  bin metrekare  alan üzerinde 50 bin istihdamıyla bölgenin çekim merkezi.
İSTOÇ Ticaret  Merkezi’nde  7 bin üyeye ait 5 bin 226 işyeri  yeralırken doluluk   oranı  yüzde  100’e  ulaşmış durumda.  Hiçbir  kimse, kurum  veya kuruluştan destek almadan  kendi olanaklarıyla  İSTOÇ’un her projesinin  hayata geçtiğini gururla anlatan Kemalbay, her üyenin tapusunu da verdiklerini aktarıyor.
“Ekmekten otomobile kadar herşeyi burada satıyoruz” diyen Kemalbay, İSTOÇ Oto&Ticaret Merkezi’nin bünyesinde oto alım-satımına uygun 1200 işyeri, 200 adet 400 metrekarelik ofis, 2 bin 500 araçlık kapalı otopark, 2 bin 500 araçlık teşhir  yeri bulunduğu bilgisini veriyor: “Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Merkezimiz, kısa sürede oto alım-satımının kalbi konumuna yükseldi.”
İSTOÇ’un bir dünya markası olduğunun ve Türkiye’de herkes tarafından bilindiğinin  altını çizen Kemalbay, Anadolu’nun  81 ilindeki  bütün  ihtiyaçlara birinci  elden en ekonomik  fiyatla yanıt verdiklerini kaydediyor. Kemalbay, uzun vadede İSTOÇ’u, Serbest Bölge’ye dönüştürme  hedefleri  bulunduğunu da sözlerine ekliyor.

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