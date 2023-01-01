Karaman OSB’ye Lojistik ve Yük Merkezi

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ne Lojistik ve Yük Merkezi yapılacak. Lojistik ve Yük Merkezi için protokol, TCDD ile Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve TCDD Adana 6. Bölge Müdürü Mustafa Çopur tarafından imzalandı.

OSB mülkiyetindeki 425 bin metrekarelik arsa 49 yıllığına Lojistik ve Yük Merkezi kurulması amacıyla TCDD Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Lojistik Merkezi’nin kentin ve bölgenin ticari potansiyeline ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Karaman Lojistik Merkezi yapım ihalesi bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bu merkez tamamlandığında hızlı yük taşımacılığı yapılarak yatırımcılara ve sanayicilere hammadde tedariki ve pazarlamada önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanacak.