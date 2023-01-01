Kayseri OSB güneşe göz dikti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, “Güneş”e göz dikti. Proje ile sanayi bölgesinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’u karşılanacak.

Proje, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde aynı lokasyonda, 18 MWp büyüklüğü ile Türkiye’de devreye alınmış en büyük güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin en büyük solar parkında kullanılan kablolar, Türkiye’de ulaşımdan inşaata birçok önemli projeye kablo tedarikinde bulunan Prysmian Group Türkiye tarafından sağlanıyor.

Enerji üretim tesisinin, 7 MWp büyüklüğündeki ilk ayağının açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı.



Kayseri’ye Doğa Bilimleri Merkezi geliyor



Ayrıca; Kayseri OSB ile Erciyes Üniversitesi’nin ortaklığı ile kurulacak Doğa Bilimleri Merkezi’nin inşaatına başlandı. Kayseri OSB’nin 20 milyon TL destek vereceği merkezin müdürlüğüne Alman kimya devi Merck’in Türk asıllı yöneticilerinden Prof.Dr. Mehmet Doğan getirildi. Amaç; kentte ilaç üretimi ve kimya sanayiinin önünü açmak olarak belirlendi. Proje iki yılda bitecek, merkezin 15 bin metrekarelik kapalı alanı olacak. Fizik ve kimyanın yanısıra biyoloji bölümleri ve teknoloji donanımlı öteki üniteleri bulunacak.