Kayseri OSB’ye Kırım jesti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kırım Bakanlar Kurulu kararı ile Kırım-Türk İşadamları Konseyi'nin onursal başkanlığına atandı.

Kararı, Kırım Başbakanı Sergei V. Aksyonov duyurdu. Bu kararla Nursaçan'ın iki ülke arasındaki statüsü Başbakan Yardımcılığı düzeyine yükseltilmiş oldu.

Kırım Türk İş Konseyi heyetinin Kırım'a yaptığı bir haftalık ziyaret sırasında işadamlarını kabul eden ve yaklaşık 1.5 saat görüşen Kırım Başbakanı Sergei V. Aksyonov, bu görüşmelerden umutlu olduğunu söyleyerek en yakın zamanda Türk işadamlarının Kırım'a yatırım yapmaya başlamalarını istedi. Başbakan Aksyonov, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni çok iyi bildiklerini ve buradaki bilgi ve deneyimden kesinlikle yararlanmak istediklerini vurguladı. Aksyonov şunları dile getirdi: "Öğrendiğim kadarıyla yaklaşık bin 200 fabrika ve 70 bin çalışanı var. Ürettiklerini dünyaya satıyorlar. Biz de bu deneyimden faydalanmayı ve oradaki fabrikaların benzerlerinin Kırım'da kurulmasını istiyoruz. Bunun için 10 yıla yayılan sıfır vergi ve gümrük fırsatlarından başka pek çok muafiyet ve teşviklerimiz var.”