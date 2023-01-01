Kırgızistan’a OSTİM desteği

Bilgi ve tecrübelerini dost ve kardeş ülkelere aktaran OSTİM OSB, Kırgızistan’da da çalışma yürütecek.

Bu kapsamda, OSTİM OSB ile Kırgızistan JIA İş Adamları Derneği, OSB kurulumu, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla mutabakata vardı. Özellikle KOBİ’lerden oluşan OSB’lerin; planlanması,inşaatı ve işletimi ile kurulacak bölgenin gelişimi konusunda ortaklıklar yapma konusunu içeren protokol, OSTİM OSB’de düzenlenen törenle imzalandı. Protokole, OSTİM OSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kırgız tarafı adına JIA Yönetim Kurulu Üyesi Temirlan Sarlykbek Uulu, gözlemci olarak da Kırgızistan’ın önceki dönem Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov imza attı. Törende Başbakanlık Müşaviri Hamdi Şengel, Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri de hazır bulundu. JIA Yönetim Kurulu Üyesi Temirlan Sarlykbek Uulu törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan’ın, Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya’nın kurduğu gümrük birliği ülkeleri arasına girdiğini hatırlattı. Her iki ülke için sanayileşme, üretim ve ticaretin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kırgızistan’ın OSTİM, Türkiye ve iş dünyası için önemli bir merkez olduğuna işaret etti.