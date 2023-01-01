Konya'dan yerli otomobil raporu
Başkan Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı genişleme bölgesinde yer seçimi için destek istedi.
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan; Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı genişleme bölgesinde yer seçimi için destek istedi. Bakan Fikri Işık'a ayrıca Konya Valiliği, KOP, KTO, KTB, KSO ve MEVKA tarafından hazırlanan 'Konya'da Yerli Otomobil Üretilebilirlik Ön Değerlendirme Raporu'nu da sunan Başkan Kütükcü, şunları söyledi: "Türkiye'nin yerli otomobil üretme çalışmalarını takdirle izliyoruz. Konya olarak yerli otomobil yatırımına talibiz ve bu konuda bize verilecek her türlü göreve hazırız. Şehrimiz bu yatırıma evsahipliği yapacak sanayi altyapısına da üretim kabiliyetine de sahip. Ayrıca yatırımın Konya gibi bir Anadolu şehrinde yapılması da ülkemizin bölgesel kalkınma sürecine ivme kazandıracaktır."