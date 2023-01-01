Konya OSB-Türk Telekom protokolü

Konya OSB, Türkiye'de kendi fiber optik altyapısına sahip dört OSB'den biri oldu. 400 kilometre kendi fiber optik altyapısına sahip olan Konya OSB’nin yönetimi, bölge sanayicilerinin bu hat üzerinden daha kaliteli ve hesaplı iletişim kurabilmesi için Türk Telekom'la bir protokol imzaladı.

Konya OSB Başkanı Memiş Kütükçü imzaladıkları protokolle ilgili şu bilgiyi paylaştı: "İmzalanan protokol gereği, Türk Telekom bölgemizdeki müşterilerine sunmakta olduğu noktadan noktaya erişim hizmetleri ile data ve telefon hizmetlerini artık Konya Organize Sanayi Bölgemiz’in bu fiber optik altyapısı üzerinden verecek. Bu protokolle birlikte sanayicilerimiz, Türk Telekom'dan almış oldukları fiber optik haberleşme hizmetlerinde, fiber optik altyapı kullandıkları için ödedikleri altyapı bedellerini de ödemeyecekler. Aynı zamanda diğer operatörlerin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte, bölgemizin iletişim hizmetlerinde doğal bir rekabet süreci başlayacak ve bölge sanayicilerimizin birden fazla seçim hakkı daha uygun fiyatlarla oluşacak. Bu sözleşme ile sanayicimiz artık Türk Telekom'dan almış oldukları hizmetlerle dünyaya fiber hızıyla bağlanacak."