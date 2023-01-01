KOSBİ'ye imar izni

İmar planlarıyla ilgili davalar sebebiyle yaklaşık bir yıldır yatırımcılara yapı ruhsatı veremeyen ve bu yüzden yeni tesislerin kurulamadığı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne (KOSBİ) imar izni çıktı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSBİ’nin imar planlarını onayladı. Böylece sırada bekleyen 60 milyon dolarlık yatırım hayata geçerken yüzlerce işsize de iş imkanı sağlanacak. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle yeni imar planında sanayi parselleri için yapılaşma hakkı yüzde 70’e çıkarılırken bölgede yeni parselasyon çalışmalarıyla 470 olan sanayi tesisi sayısı da 950’ye yükselecek. Halen 22 bin kişinin çalıştığı bölgede yeni tesislerin kurulması ile birlikte çalışan sayısı 50 bine ulaşacak. KOSBİ, 1/1000, 1/5000 ve 1/25000’lik imar planlarını bakanlıktan onaylatırken yatırım için sırada bekleyen firmalara, yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenleyerek vermeye başladı.