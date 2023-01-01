Manisa Nissan’ı istiyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Çam, otomotiv sanayini Manisa'ya getirmek için Organize Sanayi Bölgesi’nde bir milyon metrekarelik alan tahsis ettiklerini açıkladı.

Japonya'ya gidip, Nissan'la görüşeceklerini ve teklif ileteceklerini de belirten Çam, otomotiv sanayinin Manisa'ya gelmesi için devletten isteklerini de şöyle özetledi: "Ancak, Hükümet’le işbirliği içinde otomotiv sanayinin buraya gelmesi sağlanabilir. Sadece yeri vermekle olmaz. Otomotiv sanayi Manisa'ya yüksek teknolojiyi getirecek. Manisa'da otomotiv yedek parçası üreten çok fazla firma var. Otomotiv sanayinin gelmesi buradaki yan sanayiye hareket getirecek, ileri teknoloji gelecek. Yatırım desteği gerek."