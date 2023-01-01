Manisa’ya ‘Malzeme’ OSB kurulacak

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, bünyesinde okul, üniversite, fakülte ve araştırma enstitüleri gibi çeşitli eğitim kurumlarının yeralacağı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

İhtisas OSB Yunusemre İlçesi’nin Yuntdağ Bölgesi Osmancalı Mahallesi’nde bir alana kurulacak.

Vali Bektaş, OSB’nin “ihtisas” boyutu için şunları dile getirdi: "Malzeme sektörünü düşündük. Nasıl kalıpçılık olmadan sanayi olmuyorsa, her türlü sanayide malzeme olmadan da yapılamıyor. Malzeme konusunda Türkiye’de bir yoğunlaşma yok. Bu nedenle malzeme işlerini gerek üniversite gerek araştırma enstitüleri ile birarada toplayabileceğimiz bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurmayı düşündük.”