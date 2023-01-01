Mersin-Tarsus OSB ile kente endüstri damgası

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin'in bir sanayi kenti olması yolunda tüm kuruluşlarla el ele vererek güçbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Yeniden MTOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Tekli, MTOSB'nin, 20 yıllık tarihinde bir çok başarıya imza attığını, bir çok yeniliği Mersin'e getirdiğini, yatırım ve istihdam olanaklarıyla kentin lokomotifi olduğunu söyledi. Tekli, "Yeni sanayi alanları yaratacak, sanayicilerimizin daha rahat bir ortamda çalışabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.