Mersin-Tarsus OSB’den OSB zinciri

Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında toplanan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulması için çalışma başlattı.

Vali Çakacak şunları söyledi: "Sanayi ve ticaret kenti Mersin'de faaliyet gösteren bu tesisler istihdam sağlamakta ve burada üretilen ürünler birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Mersin, üretim tesisleri ve fabrikaların kurulması, işletilmesi ve ürünlerin pazarlanması bakımından son derece avantajlı bir kenttir. Bu nedenle kentimizde tesis edilmesi planlanan, ekonomiye ve istihdama katmadeğeri olacak yatırımlara tahsis edilmek üzere üç OSB daha kuracağız.”