Muğla’ya Gıda İhtisas OSB

Bülent Karakuş gıda ihtisas OSB kuruluşu için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, “Bizim ilimizde olan tarihi, kültürel miras zenginliği birçok ülkede yoktur” dediği Muğla’nın cazibesini artırmak için bir gıda ihtisas OSB kuruluşu için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bu amaçla 1000 dönümlük bir arazi seçildi. Proje, Türkiye’nin en büyük gıda üreticilerine sunuldu. Sektör yatırımcılarının 15’i, Muğla’ya yatırıma istekli olduğunu beyan ettiği için proje ön çalışmaları hızlandırıldı. OSB’ye toplamda 50 civarında yatırımcının geleceği öngörülüyor.

