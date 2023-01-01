Nakıboğlu, “Meslek okulları sanayicilerin eli ayağı”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge İstişare Toplantısı’nı 12 Organize Sanayi Bölgesi’nin katılımıyla Adana Hacı Sabancı OSB’de gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, OSB’lerde açılan meslek liselerinin son dönemde katkılarını gördüklerini ve bu katkının giderek artması içinde destek beklediklerini söyledi. Nakıboğlu, “Türkiye’deki OSB’ler de 19 adet meslek lisesi var. Meslek liselerine giden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu üniversiteye de gitmek istiyor. Bizler onların ara eleman olarak sanayide istihdam edilmesini istediğimizden çok gönderme taraftarı değiliz. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kısa dönem askerlik yapmak için üniversiteye gidiyorlar. Biz de OSBÜK olarak 12 aylık askerliğin meslek yüksekokulları için kısaltılmasını istiyoruz. Kısa dönem askerlik 6 aysa bu öğrencilerimiz de 8 ay yapılabilir” diye konuştu.

“Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nden memnunuz”

Hızlandırılan Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nin bölgeyi şaha kaldıracağını vurgulayan Nakıboğlu, şunları söyledi: “Tünel, Gaziantep Kilis arasında yapılacak olan Polateli Şahinbey OSB ve Hassa OSB için büyük önem arz ediyor. Tünelin bir ucunda Polateli Şahinbey diğer ucunda ise Hassa OSB yeralacaktır. Tünelin biran önce faaliyete geçmesi hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Çalışmaların hızlandırıldığını öğrendik. Bu durumdan çok memnunuz.”;

Cahit Nakıboğlu başkanlığındaki OSBÜK Heyeti daha sonra Adana Valisi Mustafa Büyük'ü ve Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de ziyaret etti.