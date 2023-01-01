Niğde Sıcak Su Seracılık İhtisas OSB

Niğde'nin Narlı Göl Havzasında Sıcak Su Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çalışması Toplantısı Valilik’te yapıldı. OSB projesi ile Narlı Göl’de 62 derecelik çıkan sıcak su seracılık çalışmasıyla değerlendirilecek.

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Tarım Bakanlığı sera çalışmasını, programa koymaya gerek görmeden hemen değerlendirmeye aldığını söyledi. Vali Kılıç şunları söyledi: "Niğde'nin topyekun yaptığı çalışmalardan bir yenisini daha birlikte icra etmek üzereyiz. Bu çalışma, 'seracılık ihtisas organize sanayi bölgesi çalışması'dır. Sıcak suyumuzu fizik tedavi alanında kullanabiliriz, turizmde kullanabiliriz ve bir de seracılıkta kullanabiliriz. Tarım Bakanlığımız, Seracılık İhtisas OSB ile ilgili teklifleri derhal değerlendirmeye alıyor, programa bile koymaya gerek görmüyor. Çünkü seracılıkta dönüşüm çok çabuk oluyor. Hemen kendini amorti ediyor. Derhal yeniliyor ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunuyor.”