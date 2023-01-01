Orhaneli Maden OSB’de 500 milyar dolar

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli Maden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgi paylaştı:

"Orhaneli ilçesinde 500 milyar dolara yakın mermer rezervi var. Bu rakam asla abartı değil. İlçeye kurulmasını planladığımız Maden OSB bölgedeki hareketliliği artıracak. Madenlerimizi işleyerek gönderirsek Türkiye ekonomisine büyük destek sağlanacaktır." Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Durmaz da Orhaneli Maden OSB'ye 65'e yakın firmanın yatırım yapmak için beklediğini, bölgede madencilikle ilgili meslek lisesi veya meslek yüksek okulu açılmasını hedeflediklerini belirtti.

