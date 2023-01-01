OSB eğitimine destek
Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) açılan özel türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları tespit edildi.
Buna göre; OSB'lerde okul türüne bağlı olarak teşvik tutarı 4 bin 300 ile 6 bin 250 lira arasında değişiyor. Eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:
Yenilenebilir enerji: 6.250 lira
Makine teknolojisi: 5.900 lira
Endüstriyel otomasyon: 5.500 lira
Metal ve gıda teknolojisi: 5.400 lira
Tekstil teknolojisi: 5.250 lira
Biyomedikal teknolojileri: 5.000 lira
Tesisat, iklimlendirme: 4.825 lira
Saraciye teknolojileri: 4.300 lira