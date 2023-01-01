OSB'DEN HABER Haberleri Tümü

OSB eğitimine destek

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) açılan özel türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları tespit edildi.

Buna göre; OSB'lerde okul türüne bağlı olarak teşvik tutarı 4 bin 300 ile 6 bin 250 lira arasında değişiyor. Eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:

Yenilenebilir enerji:            6.250 lira
Makine  teknolojisi:           5.900 lira
Endüstriyel otomasyon:     5.500 lira
Metal ve gıda teknolojisi:   5.400 lira
Tekstil teknolojisi:             5.250 lira
Biyomedikal teknolojileri:    5.000 lira
Tesisat, iklimlendirme:        4.825 lira
Saraciye teknolojileri:        4.300 lira

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü