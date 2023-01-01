OSB eğitimine destek

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) açılan özel türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları tespit edildi.

Buna göre; OSB'lerde okul türüne bağlı olarak teşvik tutarı 4 bin 300 ile 6 bin 250 lira arasında değişiyor. Eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle:



Yenilenebilir enerji: 6.250 lira

Makine teknolojisi: 5.900 lira

Endüstriyel otomasyon: 5.500 lira

Metal ve gıda teknolojisi: 5.400 lira

Tekstil teknolojisi: 5.250 lira

Biyomedikal teknolojileri: 5.000 lira

Tesisat, iklimlendirme: 4.825 lira

Saraciye teknolojileri: 4.300 lira