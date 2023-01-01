OSB KOBİ’lerinde verimliliği artırma projesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'KOBİ'lerin Verimliliğini Artırma Projesi'nin tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni Gaziantep'te yapıldı.

Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, toplantıda, kamu yararına iki yıl olarak planlanan projenin, sanayileşmede belli bir aşamayı geçmiş Ankara, Konya, Kayseri, Denizli, Kocaeli ve Gaziantep'i kapsadığını söyledi.

Yılmaz, projeyle imalatçı KOBİ'lerin büyüme motivasyonlarını, üretim kapasiteleriyle verimliliği ve rekabet güçlerini artırmayı amaçladıklarına dikkat çekti: “Proje kapsamında 6 ilde 6 sektör ve 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) belirledik. Proje öncelikle OSB'lerdeki KOBİ'lere odaklanacak ve buradan elde ettiğimiz bilgiyi Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz."