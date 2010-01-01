OSB'lerde atıl parsel kalmayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Organize Sanayi Bölgeleri’nde 2010-2015 yılları arasında 1.707 parselin tahsisinin iptal edildiğini açıkladı ve bundan böyle; "Üretim, gelir ve istihdam arttırma hedeflerimiz doğrultusunda, OSB'lerde yatırım yapılmayan sanayi parselleri tahsisi iptal edilecek" dedi.

OSB Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği ve bakanlık genelgesi ile tüm illerdeki mevcut OSB'lerin parsel tahsis, satış, devir işlemleri, ruhsat ve izinlerin 6 ayda bir raporlandığını anlatan Bakan Işık şunları dile getirdi: "Valilikler koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon marifetiyle OSB'lerde yapılan parsel tahsis, satış, devirleri ile ruhsat ve izinlerin mevzuata uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekli görülmüştür.

Ekonomik göstergeleri düşük bölgelerdeki bazı OSB'ler, istenilen performansı gösteremediler. Fakat bazı OSB'lerde tahsis edilmiş parseller uzun süre boş kalsa dahi, tahsis iptal edilmiyor ve başka bir yatırımcıya aktarılmıyor. Bu durumda OSB parseli atıl kalıyor. Türkiye'yi büyütmenin yolu sanayiyi, üretimi artırmaktır. Türkiye'nin teminatı güçlü sanayi altyapısıdır. Sanayinin dinamosu OSB'lersiz büyüme olmaz."