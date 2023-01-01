OSB nedir bilmeyen sınıf geçemez!

Verimlilik Haftası etkinlikleri çevresinde, Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ortak bir organizasyon gerçekleşirdiler.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı dört liseden 60, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı dört liseden de 60 olmak üzere toplam 120 öğrenciyi Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknopark gezilerine götürdüler.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, ODTÜ Teknokent, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilkent Cyberpark ziyaretleri gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikler öncelikle OSB’ler ve teknokentlerin tanıtım sunumlarıyla başladı ve şirket gezileri ile devam etti.

Gidecek, bakacak, görecek ve öğreneceksin, başka yolu yok.