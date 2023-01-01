OSB’ler ayakkabıya yer açsın

İthal ayakkabıya yüzde 50’ye kadar ek vergi uygulaması, ayakkabıcılık sektöründe meyvelerini veriyor. Özellikle Çin’de yatırımı bulunan yerli üreticiler bu avantajdan yararlanmak amacıyla Türkiye’ye dönüyor. Bu bağlamda OSB’lerden yer talebi yoğunlaşıyor.

AYMAKOOP (Ayakkabı Malzemeciler Kooperatifi) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göl ise “Milyonlarca çift ayakkabı talebi sektöre yağdı. Sektör talebe yetişmek için kapasite kullanımını ve istihdamını artırdı. Birçok firma tesis yatırımı için harekete geçti. İthalat yüzde 40 daraldı” dedi.

Ziylan ortaklarından Mehmet Büyükekşi, şirket olarak Şanlıurfa’da ayakkabı imalatı için OSB’de yeni bir yatırım yapacaklarını dile getirdi.