OSB’lerde istihdam 2.2 milyona çıkacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) 47 bin 996 sanayi parselinde üretime geçildiğini ve yaklaşık 1 milyon 530 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Bakan Işık; “OSB’lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılması ve üretimin başlamasıyla birlikte, bu sayının 2 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Işık, OSB altyapı yatırımları, bölge müdürlüğü hizmet binası ve sanayi siteleri altyapı inşaatlarının tamamı ile sanayi sitelerinin üstyapı inşaatının yüzde 70’ine kadar olan kısmının bakanlık tarafından krediyle desteklendiğini de söyledi.OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleriyle ilgili 2011 yılında başlanan uygulamanın, Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl daha uzatıldığını hatırlatan Işık, süre uzatımıyla yatırımcılar için OSB’lerdeki parsellerin cazip hale getirilerek üretim, gelir ve istihdamı arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bakan Işık şu bilgileri de paylaştı:

- Kuruluş işlemleri tamamlanan 283 OSB var.

- 2015 yılı sonuna kadar 11 OSB projesi daha tamamlanacak.

- Geçen yıl sonu itibarıyla bakanlığın kredi desteğiyle 93 bin 790 işyerinden oluşan 457 sanayi sitesi, sanayicinin hizmetine sunuldu ve 470 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı.

- Yıl sonuna kadar 6 sanayi sitesi projesini daha tamamlanacak.