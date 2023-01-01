OSBÜK, OSB’lerle buluştu

OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu liderliğinde OSBÜK Yönetim Kurulu’ndan oluşan OSBÜK Heyeti, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova OSB’leri İstişare Toplantısı’nda, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın evsahipliğinde bölge OSB’lerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile biraraya geldi.

Bölgenin sanayisi ve ekonomisiyle ilgili bilgi alan OSBÜK Yönetim Kurulu, sorunları kaynağında öğrenip çözüm yolları aramak amacıyla bölge OSB üst düzey temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu; OSB’lerin temsilcileriyle biraraya gelerek tanışmak, fikir alışverişinde bulunup güç birliği yapmak, varsa sorunları kaynağından öğrenip çözüm yolları bulmak ve iyi örnekleri diğer OSB’lerle paylaşmak amacıyla çeşitli aralıklarla “OSB İstişare Toplantıları” gerçekleştirmeye devam ediyor. OSBÜK Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, ve ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova OSB’leri İstişare Toplantısı, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın evsahipliğinde, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın öğleden önceki bölümünde, OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu başkanlığındaki heyet, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret ederek, OSBÜK’ün faaliyetleri hakkında bilgi sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güzeloğlu, OSBÜK’ün OSB’ler için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek başarı temennisinde bulundu. Ziyarette Türkiye ve Kocaeli sanayisinin geldiği son durum değerlendirilerek ziyaret anısına Vali Güzeloğlu’na plaket takdim edildi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve YalovaOSB’leri İstişare Toplantısı

Programın öğleden sonraki bölümünde Kocaeli Gebze Güzeller OSB’de yapılan OSBÜK Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova OSB’leri İstişare Toplantısı’na; OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Attaroğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı, OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel, Kaynarca Kaymakamı ve Kaynarca Mobilya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Makina İhtisas OSB (Kocaeli-Gebze IV İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri OSB)Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, TAYSAD OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB Bölge Müdürü Özer Özcan, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcıoğlu, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdür Vekili Çağlar Kahraman, OSBÜK Uzmanı Serkan Ata katıldı. Program, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan’ın Büyük Kulüp’te, OSBÜK onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.

OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu açılış konuşmasında, “OSBÜK Genel Kurulu’ndan sonra Ankara dışındaki ilk Yönetim Kurulu toplantımızı Kocaeli’de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin sanayisi için oldukça büyük öneme sahip Kocaeli ve çevresindeki İstanbul, Sakarya ve Yalova’nın çok kıymetli Yönetim Kurulu Başkanlarına, davetimize icabet ederek programımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Biz buraya çok konuşmak yerine sizleri dinlemek için gelmiş bulunuyoruz. Biz OSBÜK olarak OSB’lerimizin her açıdan yetkin ve etkin olabilmeleri için bütün çalışmalarımızı her alanda devam ettiriyoruz. Sizlerden gelen talep ve önerilere göre strateji belirleyerek çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz” diye konuştu. Nakıboğlu, son dönemde Türkiye’de yaşanan sıkıntılara da değindi: “Biz sizi dinlemeye geldik. Sorunları Ankara’ya iletip elimizden geldiğince OSBÜK olarak çözüm arayacağız. OSBÜK çok faydalı işler yaptı. Çok ciddi rakamlara alınan yapı denetim ücretlerini düşürdük. Sat-kirala konusu sıkıntılıydı çözüm sağladık. Şimdi OSB’lerdeki yapılaşmada çekme paylarına ilişkin bakanlıkta yürütülen düzeltme paylarına dikkat ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz.”

Cahit Nakıboğlu, “Burada bizi en iyi şekilde ağırlayan Yönetim Kurulu Üyemiz ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Adem Ceylan’a da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi bölgesinde birçok ilke imza atmış; tesisleri, OSB Bölge Müdürlüğü binası ve modern kreş anlayışıyla gerçekten adı gibi memleketimize, güzel bir OSB kazandırmış, biz kendisine başarılar diliyoruz” dedi. OSB’lerin güncel sorunları ve çalışmalarının değerlendirildiği istişare toplantısında Cahit Nakıboğlu, OSBÜK olarak OSB’lerde okul açılmasının yollarını açtıklarını ve Türkiye genelindeki OSB’lerde 100 okula ulaştıklarını belirtti.

Kocaeli Gebze Güzeller OSB’nin tanıtım filmi izlendi. Sonrasında Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, OSB’nin içinde yeralan kreş ve okul projeleri hakkında bilgi verdi. Eğitim sistemindeki değişiklikler ile artık çırak yetişmediğine dikkat çeken Ceylan, “ 4+4+4 eğitim sistemi ile çırak dahi yetişmiyor. Bölgemizdeki Endüstri Meslek Lisesi’ni yapacağız ve önümüzdeki sezon açmak istiyoruz” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’de kurulan liselere yurt yapılması önerisinde bulundu.

Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu ise OSBÜK’ün halkla ilişkiler konusunda bir iletişim danışmanı tutması gerektiğini söyledi.

Yalova Gemi İhtisas OSB Bölge Müdürü Mustafa Ünar, OSB’lerinde yaşanan kamulaştırma sorununa ilişkin katılımcılara bilgi vererek destek talebinde bulundu.

Beylikdüzü OSB Başkanı Adnan Keleşoğlu, bölgelerindeki kooperatiflerde emsal sorunları olduğunu aktararak çözüm istedi.