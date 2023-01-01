OSTİM OSB yenileniyor

Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden OSTİM'de radikal bir yenileşme başlıyor.

Ömrünü tamamlamış yaklaşık 6 bin bina çevreci anlayışla yenilenecek. Kapalı alanları 3 katına kadar artacak binaların çatılarında güneş panelleri kurulacak. Geçen yıl başlatılan Revizyon İmar Planı çerçevesinde bugüne kadar 102 binada yenileme çalışmaları sürdürüldü. Tüm OSTİM'i kapsayan uygulamada bütün yapıların yerden yüksekliği 9.5 metre oluyor. İnşa aşamasında enerji verimliliğine duyarlı yapı malzemesinin kullanılması zorunlu tutuluyor. Yapılar, showroom ihtiyacını da karşılayacak.