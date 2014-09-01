OSTİM OSB’de AB destekli “Usta İşi” proje

Hibe makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu çerçevesinde; OSTİM Vakfı tarafından yürütülen ‘Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi’nin faaliyetleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Projede yapılan araştırma; OSTİM firmalarında çalışan ustaların yüzde 85’inin sahip oldukları bilgileri eğitmenlik yaparak yeni nesillere aktarmak istediğini gösterdi. Proje ‘Usta İşi Nesiller’ sloganıyla 1 Eylül 2014’te başlatılmıştı.

OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu, OSTİM Vakfı’nın; bölgeyi, sektörü, firmaları, çalışanları geliştirmek, firmaların rekabet yapısını, çalışanların çalışma kalitesini yükseltmek için oluşturulmuş bir yapı olduğunu belirterek bu projenin OSTİM çalışanlarının teknik bilgi birikimini ortaya çıkararak görünür ve paylaşılabilir bir hale getirmek, firmalar ve çalışanlar arasında ki bilgi akışını hızlandırarak ortaklaşa rekabete katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Gerek OSTİM Vakfı gerekse OSTİM OSB’nin hayata geçirdiği projelerin, kümelerin de dahil olmasıyla birlikte, topyekün dayanışmanın ve işbirliğinin ürünü olduğunu söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, projenin mesleki eğitim konusunda çalışan herkese yararlı olacağını kaydetti.

Proje İştirakçisi OSTİM OSB’nin Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM’in sürdürülebilir olması için çalıştıklarını vurguladı.

Proje Koordinatörü Burcu Öztürk, proje kapsamında gerçekleştirilen Alan Uzmanı/Usta Öğretici Anketi ile önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti: “Bu çalışma OSTİM Vakfı’nın Bir Bilge Bin Bilge Projesi kapsamında kurduğu veri tabanını destekleyici nitelikte düşünülmüştür.” Proje Eğitim Danışmanı Cüneyt Örkmez, projenin sürdürülebilir olacağını belirtti.