Otobüs bileti

Tikobilet.com olarak Türkiye’nin en iyi otobüs bileti merkezi olduğumuzu, klas ve güvenilir otobüs şirketleri

Tikobilet.com olarak Türkiye’nin en iyi otobüs bileti merkezi olduğumuzu, klas ve güvenilir otobüs şirketleri ile çalışma hedefi taşıdığımızı, kullanıcımıza güvenli alışveriş olanağı sağlamakla sizlerden gelecek olan beğeniyi geliştirme çabasındayız. Bununla beraber çabalarımızı belli bir noktada tutmak yerine hedef geliştirme misyonu taşıdığımızdan artık uçak biletlerinde de varız demekten onur duyuyoruz. Malum uçak bileti almak için seyahat acenteleri gezmek fiyat karşılaştırmak gibi durumlar söz konusu.

Biz sizden bu harcadığınız zamanı indirmek adına şu an her neredeyseniz önemli değil, İnternet üzerinden biletlerinizi anında satın alabilirsiniz. Anlaşılır bir sisteme sahip olduğumuzdan sayı açısından hayli geniş havayolu şirketlerinden istediğiniz gün ve saate dair uçak biletlerine ulaşmanız mümkün. İnternet artık çocuklar dahil aktif durumda. İşte bu kolaylığı biz de sayfamızda size sunuyoruz. Gideceğiniz yerden gitmek istediğiniz yere, yetişkin sayısı çocuk sayısı gibi durumları işaretlemeniz sonrası gidiş dönüş tarihlerinizin belirtilmesi ile butona basmanız yeterlidir. Sonrası bizim işimiz. Ne sıra beklediniz, ne de stres değil mi? İşte hepsi bu kadar basit ve net.

Tikobilet.com Uçak Bileti

Sayfamızın aşama halinde bilet alma durumu son derece özgün şekilde düzenlenmiştir. Anlaşılmayacak hiçbir noktası yoktur. Gerekirse talep ettiğiniz ya da tercih ettiğiniz havayolu şirketlerini bile filtreleyebilirsiniz. Bilgilerinizi bir kez daha kontrol etmeniz uyarısını size verdikten sonra onay butonu ile işlemi tamamlarız. Sizden dikkat etmenizi istediğimiz tek şey bilgilerinizi doğru girmeniz. Bunlar; TC kimlik numaranız, adınız soyadınız, email adresiniz, telefon numaralarınız. Ve son aşama bileti satın alma ve ödeme aşamasıdır.

Bazı bankalara ait sürpriz anlaşmalarımızın size yansıması da güzel bir hediye olacaktır. Zaten piyasa şartları ile karşılaştıran olumlu fiyatlarımıza sürprizler de eklendiğinde sizi bir adım daha bize yaklaştıracağımıza emininiz. Ayrıca kredi kartına taksit imkanlarımız mevcuttur. Bir şeyden daha eminiz ki online bilet alan her kişi bu kolaylıktan bir daha vazgeçemeyecektir.

Şu bir gerçek ki ülkemizde uçak şirketleri hayli fazla olup aradaki rekabet ya fiyat ya da kalite açısından tercih sebebidir. www.tikobilet.com farkıyla Türkiye’de bulunan şirketlerin yanı sıra dünya şirketlerinden de kolaylıkla hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabileceğinizi söyleyebiliriz. Kuşkusuz uçak ulaşımı diğer ulaşım araçlarına göre fiyat olarak daha yüksek bir değer içerir. Biz bu noktada da en uygun fiyat uçak bileti seçenekleri ile karşınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Amacımız hizmet kalitemizin artması ile birlikte müşteri potansiyelimizin memnuniyetle devam etmesidir.