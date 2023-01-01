Oyuncak OSB’si Erzurum’a

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı; "Kurmayı düşündüğümüz Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan, milli oyuncak karakterleri üretmeyi istiyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin köklü bir medeniyete sahip olmasına rağmen milli bir oyuncak karakteri olmadığını belirterek, "Kurmayı düşündüğümüz Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan, milli oyuncak karakterleri üretmeyi istiyoruz" dedi. Konuyla ilgili dünya örnekleri incelendi. Kurulacak Oyuncak OSB ile rekabet artacak, kalite gelişecek, markalaşma hız kazanacak, içeride katmadeğer oluşturulacak.

Önemli bir konu da milli bir oyuncak karakterimizin olmayışı. Keloğlan karakterimiz var ama Keloğlan oyuncağı yok! Oyuncak OSB, sektöre kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtacak, milli oyuncak karakterleri üretecek. "Merdivenaltı" üretilen oyuncakların, çocukların sağlığına zararları önlenecek.

Erzurum, Oyuncak OSB için talip. Tasarım ve Ar-Ge İstanbul, Kocaeli veya Ankara'da yapılacak, üretimi Erzurum'da gerçekleştirilecek.