Sakarya- Ferizli OSB’de yatırımcıya destek

Ferizli OSB bölgesinde yatırımcı firmalara kolaylık sağlamak, kurulum aşamalarını hızlandırmak adına Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kredi Garanti Fonu ve Vakıfbank arasında üçlü bir protokol imzalandı.

Protokol, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan projesi onaylanarak inşaat ruhsatı alınmış inşaat yatırımlarını üstyapı çalışmalarını kapsayacak bir kredi uygulaması üzerine oluşturuldu.

Protokol uyarınca, Kredi Garanti Fonu garantörlüğünde firmaların başvurusu üzerine firmanın proje tutarından katılımcı tarafından konulacak öz kaynak katkısı düşüldükten sonra kalan tutar kredilendirilecek ve banka kredinin yüzde 30'unu avans olarak verip kalan kısmı taksim edecek.