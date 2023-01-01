Sivas'a "Demirağ Organize Sanayi Bölgesi"

"Demiryolu Şehri" yakıştırması da olan Sivas'ın Demir Çelik Fabrikası Mevkiisi’nde 850 hektar alanda 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verildi.

Hazine’ye ait 5 milyon 203 bin 141 metrekare olan arazide kurulacak olan ve adı da “Demirağ OSB” konulan proje Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi, tüzel kişiliği altında gerçekleştirilecek. Sivas Valisi Alim Barut proje hakkında şu bilgiyi verdi: "Demirağ OSB'de şu ana kadar 22 firma, 1 milyon 500 bin metrekarelik arsa tahsis talebinde bulunmuşlardır. Bölge içinde demiryolu bağlantısı olması, lojistik köyün bu bölgede kurulacak olması, özellikle vagon üretimi yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yerli ve yabancı birçok yatırımcıya tahsis edilecek bu alan Sivas'ta demiryolu yatırımlarını artıracak, beraberindeki kümelenme ile üretim ve istihdam artacaktır. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ilimize hayırlı ve uğurlu olsun."