Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Prim Bilgisi

SSK hizmet dökümü sorgulama sosyal güvenlik kurumu sigorta prim bilgisi sorgulama işlemleri ile hizmet dökümü detaylarına ulaşabilirsiniz.





SSK hizmet dökümü sorgulama sosyal güvenlik kurumu sigorta prim bilgisi sorgulama işlemleri ile hizmet dökümü detaylarına ulaşabilirsiniz. SGK sistem olarak çalışanların birçok bilgi sorgulamasını şifreli veya şifresiz olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışanlar işe girdikleri süre içerisinde prim bilgilerinin anı anına sisteme yansımasını sağlamak ile mükelleftirler. Zaten günümüzde böyle bir sistemin olması özellikle çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına son derece önemlidir. SSK hizmet sorgulama işlemi e devlet üzerinden yapılabileceği gibi bazen de şifresiz olarak yapılabilme imkanı sunmaktadır. Peki hizmet dökümü bizlere ne tür bilgiler sunmaktadır. Sunduğu bilgilere baktığımız zaman işe girme aşamasından içerisinde bulunduğunuz döneme kadarki tüm sigortalılık bilgileri sizlere sunulmaktadır.

SSK HİZMET SORGULAMA TIKLA

SGK SORGULA TIKLA

Sigortanın düzenli bir biçimde yatıyor olması primlerin sorunsuz bir şekilde olması emeklilik gün sayınızın artması manasına gelmektedir. Bu durum da yine aynı şekilde süre içerisinde olumlu yansımalara sahip olacaktır. Hangi sektörde çalışıyor olursanız veya hangi şartlarda çalışıyor olsanız olun ssk sorgulama ekranına giriş yaptığınız zaman sigorta primlerinizin düzenli bir biçimde yattığınızdan emin olmalısınız. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri çalışanların primlerini yatırmayan işverenlere çok büyük cezalar uygulayabilmektedir. Bu durum caydırıcı olduğu için mümkün mertebe bu konuya dikkat etmeniz gerekecektir. Sigorta sorgulama ekranına giriş yapabilmeniz için sizden istenen bir takım bilgileri doğru olarak ekrana girmeniz gerekiyor. Eğer bu işlemlerden sağlıklı sonuç almak istiyorsanız bu konuya dikkat etmelisiniz. SSK hizmet sorgulamanın bir diğer avantajı da sağlık provizyon uygulamasında sağlık imkanlarının aktif edilip edilmediği bilgisini vermesidir. Sigorta başlangıç tarihinden hemen sonra provizyon yapılım yapılmadığı yani bir diğer deyişle saktif edilip edilmediği bilgisi ekrana yansımaktadır.