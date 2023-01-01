Türk girişimcisine ABD kapısı

Türkiye'nin yurtdışındaki ilk "kuluçka merkezi"ni Chicago'da kuran TÜBİTAK Marmara Teknokent (TÜBİTAK MARTEK), 15 Türk firmasının temsilcilerinden oluşan ilk ticaret heyetini sunulan destekleri ve sahayı incelemeleri için ABD'ye getirdi.



TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek başkanlığındaki heyet Las Vegas ile Silikon Vadisi'nin bulunduğu San Francisco kentlerinde verimli temaslar gerçekleştirdi.

Çömlek, Türkiye'nin yurtdışındaki ilk kuluçka merkezinin; TÜBİTAK MARTEK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Teknokent ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark arasında imzalanan protokol ile kurulduğunu hatırlatarak, ABD'ye yönelik ticari heyet ziyaretlerinin devam edeceğini, projenin hedef kesimden bekledikleri ilgiyi gördüğünü söyledi.

Çömlek ayrıca; “KOSGEB'in çağrıda bulunduğu destek programının hayata geçmesi de Türk girişimcilerin ABD'ye açılma sürecini hızlandıracak. Başarılı olacağına inandığımız firmaları ABD'ye getirmek ve onlar için gereken ortamı oluşturmak, riskleri minimum düzeye çekmek işin kilit noktasını oluşturuyor” dedi.