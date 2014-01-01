Türkiye-İran ortak OSB’si kurulacak

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan Doğu Anadolu Eylem Planı (DAP) (2014-2018) çerçevesinde 21 milyar 16 milyon lira yatırım yapılacak.

Bu kapsamda; Bölge’de yapımı devam eden OSB'lerin biran önce tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Bölge’de; başta İran olmak üzere komşu ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla öncelikle Doğubayazıt ilçesinde İran ile Türk sanayicilerinin kullanımına yönelik özel destekli ortak bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. Komşularla ortak OSB uygulaması süreç içinde çoğaltılacak.

İlk kez denenecek olan bu projenin komşularla ticaretimize ivme kazandırması ve bölgesel kalkınmayı hızlandırması bekleniyor.