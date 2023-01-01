Türkiye'nin yurtdışı ilk OSB ve Kuluçka Merkezi Chicago'da kuruldu

ABD'deki Türk ve yabancı yatırımcıları ve girişimcileri buluşturmayı hedefleyen Kuluçka Merkezi ve OSB, dünyadaki ilk "Türk Ticaret Merkezi" olma özelliğini taşıyan Chicago Türk Ticaret Merkezi’nde (CTTM) gerçekleşen imza töreniyle hayata geçti.

İmza törenine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Ahmet Arif Ergin, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü ve çok sayıda işadamı ve girişimci katıldı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, Gebze Güzeller OSB, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ortaklığı ile hayata geçen OSB ve Kuluçka Merkezi’nin kuruluşunu öngören protokole TÜBİTAK Başkanı Ergin ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan imza attı.

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, projenin Türkiye adına taşıdığı öneme dikkati çekti. Türk sanayicisinin ABD'de önünü açmaya çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "ABD, Türk insanının gelmekten çekindiği bir yerdi. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. CTTM bu noktada öncü olacak. Surda bir gedik açtık, inşallah arkası gelecek" diye konuştu.