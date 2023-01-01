Türkiye’nin ilk medikal showroomu OSTİM’de açıldı

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, yeni bir projeyi hayata geçirdi. 20 üreticinin katılımıyla oluşturulan, yurtiçi ve yurtdışı misafirlerin ağırlanabileceği, ürün tanıtımlarının yapılmasına imkan sağlayan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Ortak Showroom’u kapılarını açtı. Törenin açılış konuşmasını Küme Koordinatörü Bora Yaşa yaptı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahin, “Amacımız, ülke ihtiyaçlarında sağlık alanındaki malzemelerde yerli ürün payını artırabilmek. Alım garantisi verirseniz kabiliyet ve yeteneklerimizi geliştiririz” dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir uygulama yaptı. Yerli sanayi katkı uygulamasını ilk defa sağlıkta gerçekleştirdi” diye konuştu. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Birbirimize sattığımızdan değil de yurtdışından 1 dolar daha fazla nasıl getiririz hesabı yapıyoruz. Burası da onun eseri” dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof.Dr. Özkan Ünal, Offset uygulamalarına önem verilmesini istedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Bizim insanımıza şans verilirse yapamayacağı hiçbir şey yok. Sağlık sektöründe en komplike aleti bizim insanımız yapar” açıklamasını yaptı.